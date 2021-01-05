الشبيبة تفوز أمام إتحاد الدرك من النيجر بثنائية

قطع فريق شبيبة القبائل تأشيرة التأهل إلى الدور السادس عشر مكرر من منافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.
وفاز فريق شبيبة القبائل بنتيجة 2-0 أمام ضيفه إتحاد الدرك من النيجر في مباراة العودة من الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.
وكان أشبال المدرب يوسف بوزيدي قد حققوا الفوز بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب بالعاصمة النيجرية نيامي.
وأدار المدرب يوسف بوزيدي، الذي خلف التونسي يامن الزلفاني في نوفمبر الفارط، آخر مواجهة له على رأس العارضة الفنية لـ”الكناري”، بعد موافقته على فسخ عقده بالتراضي مع الشبيبة.
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