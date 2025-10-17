الشبيبة تفوز بثلاثية كاملة على النادي المنستيري

حقق فريق شبية القبائل، اليوم الجمعة، فوز عريض، وثمين، بثلاثية نظيفة على مضيفه النادي المنستيري، لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني من رابطة أبطال إفريقيا.

ودخل فريق شبيبة القبائل، هذه المبارة بقوة، أي ضيع لاعبة الفريق عدة فرص تهديفية، قبل انهائهم الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وخلال الشوط الثاني، تمكن اللاعب مرغم، من فك العقدة، بتسجيله الهدف الاول، قبل أن يضيف أخريب الهدف الثاني، ليتبعه اللاعب صار بهدف ثالث.

وبهذا الفوز الثمين، يكون فريق شبيبة القبائل، ضد وضع قدمه في دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، في انتظار ترسيم الأمور في لقاء العودة بتيزي وزو.