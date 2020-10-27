الشبيبة تفوز بصعوبة أمام فريق الناحية العسكرية الأولى

حقق فريق الشبيبة ظهيرة اليوم الثلاثاء فوزا صعبا أمام فريق الناحية العسكرية الأولى بثنائية مقابل هدف واحد بالبليدة.

وأشرك المدرب التونسي يامن الزلفاني في الشوط الاول كل من: بن بوط، آيت عبد السلام، بن شريفة، سوياد، حدوش، رايح، بن سايح، بونوة، قدور شريف، دراجي، أوقاسي، والتي لم تتمكن من الصمود أمام إرادة الفريق العسكري الذي تمكن من زيارة شباك الحارس بن بوط.

وفي الشوط الثاني قام الزلفاني بإشراك كل من الحارس رمضان مكان بن بوط، حمرون مكان أوقاسي، وتيزي بوعلي مكان حدوش ليتمكن الكناري من تعديل النتيجة عن طريق ركلة جزاء نفذها المتألق بن سايح.

وأجرى المدرب التونسي يامن الزلفاني العديد من التغييرات على التشكيلة القبائلية في الشوط الثاني من المباراة، أين أقحم كل من فلاحي، العرفي، جوبا أغييب ولوصيف، مكان قدور شريف بونوة، دراجي وبن سايح، ليتمكن المتألق دائما رزقي حمرون من إضافة الهدف الثاني لصالح الفريق القبائلي بعد تمريرة رائعة من اللاعب فلاحي.