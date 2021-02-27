الشبيبة تفوز على المولودية وتحسم الكلاسيكو لصالحها بثنائية

فاز فريق شبيبة القبائل، اليوم السبت، بنتيجة 2-1، في مباراة الكلاسيكو التي جمعتها بفريق مولودية الجزائر، لحساب الجولة الـ15 للبطولة.

ودخل فريق شبيبة القبائل، هذه المباراة بكل عزيمة ما سمح لهم بافتتاح باب التسجيل، عن طريق بولحية، بنتهي الشط الأول بتفوق السبيبة بـ1-0

الشوط الثني شهد استفاقة أصحاب الأرض، أين استغل العميد النقض العددي للشبيبة بعد طرد كروم، لتعديل النتيجة عن طريق فريوي.

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، ورغم نقصهم العديد، تمكن أيت عبد السام من اضافة الهدف الثاني للكناري، منحا بذلك الفوز لفريقه.