الشبيبة تلعب مصيرها في كلاسيكو إتحاد العاصمة

سيلعب فريق شبيبة القبائل، مصيره في المحترف الأول، عشية اليوم الجمعة، عند استضافته إتحاد العاصمة، لحساب الجولة الـ29 وما قبل الأخيرة.

ويطمح المدرب يوسف بوزيدي، رفقة أشباله، تحقيق الفوز بهذه المباراة، ووضع حد نهائي لكابوس ضمان بقاء الفريق في المحترف الأول.

وتتلخص أهمية نقاط هذه المواجهة بالنسبة للشبيبة، كونها المباراة الأخيرة للفريق هذا الموسم بتيزي وزو، قبل التنقل إلى وهران، في الجولة الأخيرة.

إلا أن مهمة زملاء مهدي بن علجية، لن تكون سهلة، بالنظر إلى أن المباراة ستجري بدون جمهور، بسبب العقوبة المسلطة على الكناري.

في المقابل، تنقل أبناء سوسطارة إلى تيزي وزو، بتشكيلة شابة، وكلهم عزم على العودة بنتيجة إيجابية، رغم غياب ركائز الفريق.

يذكر أن هذه المباراة التي سيحتضنها ملعب “01 نوفمبر” بتيزي وزو، ستنطلق ابتداء من الساعة الرابعة مساء.