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الشبيبة تنتفض أمام الشلف وتحقق أول انتصار هذا الموسم

الرياضة
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الشبيبة تنتفض أمام الشلف وتحقق أول انتصار هذا الموسم
بقلم كريم.تيغرمت

حقق فريق شبيبة القبائل، اليوم الجمعة، انتصار ثمين أمام أولمبي الشلف في مباراة لحساب الجولة الرابعة من المحترف الأول.

وبعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، تمكن بن سايح، من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة الـ54، قبل أن يضيف زميله حمرون الهدف الثاني في الدقيقة الـ68.

وبهذا تمكن فريق شبيبة القبائل، من تحقيق أول فوز لهم هذا الموسم، معززين بذلك رصيدهم بثلاثة نقاط جد مهمة.

ومن في مباراة أخرى لحساب ذات الجولة، تعثر أهلي البرج أمام الضيف سريغ غيليزان بنتيجة 1-0، بينما فاز الحمراوة، بداربي الغرب أمام مضيفهم وداد تلمسان، بنتيجة 2-1.


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