الشبيبة تنفي إشاعة تغيير ملعب نصف نهائي الكأس

نفى المدير العام لشبيبة القبائل، نسيم بن عبد الرحمان، إشاعة تغيير مكان إجراء مواجهة نصف نهائي كأس الجمهورية، بين شبيبة القبائل، ومولودية الجزائر.

وصرح نسيم بن عبد الرحمان، لتلفزيون “النهار”: “مباراة نصف النهائي، ستجرى بملعب “حملاوي” بقسنطينة، كما كان مقررا لها من قبل”.

وأضاف: “الإختيار تم بعد 48 ساعة، من إجراء قرعة هذا الدور، أي في الآجال المحددة لها، ولا يمكن تغيير ذلك، بعد انقضاء الآجال”.

وتابع: “يوم الإثنين، سأتنقل لقسنطينة، لجلب الحصة الخاصة بأنصار شبيبة القبائل، من تذاكر هذه المباراة، والإجتماع التقني سيكون يوم الأربعاء”.