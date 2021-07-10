الشبيبة تنهي الشوط الأول متأخرة بهدفين أمام الرجاء المغربي

أنهى فريق شبيبة القبائل الشوط الأول من نهائي كأس الكونفيدرالية الافريقية أمام الرجاء المغربي متأخرا بثنائية نظيفة. في نهائي مثير إحتضنه ملعب الصداقة بالبينين

وسجل اللاعب المغربي سفيان رحيمي هدف السبق لصالح الرجاء في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، غحتسبه الحكم بعد لعودة إلى تقنية الفيديو، بعدما اشار إلى وجود تسلل في البداية

وأضاف المهاجم الكونغولي بن ملانجو الهدف الثاني في الدقيقة ال من عمر المباراة