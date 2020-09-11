الشبيبة تنهي تربص أقبو وتبرمج تربصها الثاني بمستغانم

أنهى فريق شبيبة القبائل، تربصه التحضيري الأول، بمدينة بجاية، وشرع في التحضير لتربصه الثاني المقرر بمدينة مستغانم.

وأعلنت إدارة الشبيبة، عبر الحساب الرسمي للفريق، عن انتهاء التربص الأول، الذي أجراه الفريق بمدينة “أقبو” ببجاية، والذي خصص لتحضير الجانب البدني.

وكشف مسؤولو الكناري، عن برمجة تربص ثاني للفريق، بمدينة مستغانم، المقرر انطلاقه يوم 16 سبتمبر، وسيدوم لـ12 يوما.

وسيقيم وفد شبيبة القبائل، خلال فترة هذا التربص الثاني، بفندق “AZ”، الذي يحوي جميع المرافق اللازمة لضمان تحضير في المستوى للاعبين.