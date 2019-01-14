“الشبيبة” توضّح حادثة “ملال” في باريس

كشفت إدارة نادي شبيبة القبائل، اليوم الإثنين، حقيقة حادثة رئيس النادي “شريف ملال”، خلال حفل رأس السنة الأمازيغية بباريس.

وحسب بيان نشرته إدارة النادي عبر صفحتها الرسمية، فإن المنظمين دعوا الرئيس “ملال” إلى الحفل، ممثلا للنادي القبائل.

وكان من المبرمج خلال هذا الحفل أن تقوم إدارة “الكناري” بتكريم ثلاث فنانين (إيدير، آيت منغلات، علاوة) بالإضافة إلى رجل الأعمال “يسعد ربراب”.

وأضافت إدارة الشبيبة أنه في آخر لحظة تم إلغاء هذا التكريم من طرف بعض الأشخاص، وهو جعل “ملال” ينفجر غضبا وبطريقة هستيرية.

يذكر أن ملال ظهر في شريط فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو في حالة غضب كبيرة، ويصرخ في وجه أحد الأشخاص بسبب هذه الحادثة.