الشبيبة توقف صحوة سوسطارة والسياسي بطلا لمرحلة الذهاب

انتهت أمسية اليوم، قمة الجولة الـ14 من الرابطة المحترفة الأولى، بين اتحاد العاصمة وضيفه شبيبة القبائل على ملعب عمر حمادي ببولوغين بدون فائز.

بالمقابل سقط الوصيف شبيبة الساورة عندما وضع مضيفه فريق مولودية وهران حدا لسلسلة نتائجه الإيجابية، عندما أطاح به على أرضية ميدان أحمد زبانة بهدف دون رد.

وانتهت القمة الجوارية التي جمعت وفاق سطيف بجاره دفاع تاجنانت والتي كان ملعب 8 ماي مسرحا لها بفوز الأول بثنائية، وهي نتيجة لا تخدم الدفاع في ظل تواجده مع فرق المؤخرة.

وانتهت المباراة بين الرائد شباب قسنطينة وضيفه اتحاد البليدة بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة، ما جعل الأول بطلا لمرحلة الذهاب بشكل رسمي.

بينما فاز اولمبي المدية على نادي بارادو بهدف دون رد، جعلته يبتعد نوعا ما عن الخطر، في الوقت الذي تجمد رصيد “الباك” عند النقطة 18.

للإشارة، فإن الجولة 14 تختتم غدا، أين لا يزال هنالك مبارتين، الأولى بين الملاحة وشباب بلوزداد والثانية بين إتحاد بسكرة وإتحاد بلعباس.

ا. الجزائر – ش. القبائل (0/0)

و. سطيف – د. تاجنانت (2/0)

ش.قسنطينة – ا.البليدة (1/0)

م.وهران – شبيبة الساورة (1/0)