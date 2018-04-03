الشبيبة تُسقط العميد بثلاثية في كلاسيكو كبير

فاز فريق شبيبة القبائل على الضيف مولودية الجزائر بثلاثية كاملة لهدف وحيد أمسية اليوم الثلاثاء بملعب 01 نوفمبر 1954 بتيزي وزو.

في لقاء متأخر من الجولة ال23 للرابطة الوطنية المحترفة الأولى موبيليس.

وسجل ثلاثية الكناري كل من جعبوط في الدقيقة ال8 وزيري حمار في الدقيقة ال32 ومهدي بن علجية في الدقيقة ال77.

فيما سجل الهدف الوحيد للعميد وليد درارجة من ركلة جزاء في الدقيقة ال20 تحصل عليها بن دبكة.

وبعد فوز اليوم صعد أشبال بوزيدي للمركز ال11 ب26 نقطة رفقة أولمبي المدية فيما بقيت المولودية في المركز الثالث ب40 نقطة.