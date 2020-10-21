الشبيبة “ديمارات” وتحقق فوزها الثاني في المباريات التحضيرية

حقق فريق شبيبة القبائل الفوز بنتيجة 1-0 أمام فريق إتحاد بسكرة خلال المباراة الودية التي إحتضنها ملعب السويدانية يوم ظهيرة اليوم الأربعاء.

وتألق أشبال المدرب التونسي يامن الزلفاني خلال المباراة خصوصا في الشوط الأول، أين دخلت التشكيلة القبائلية اللقاء بكل من، بن بوط، آيت عبد السلام، بن شيرفة، حدوش، سوياد، رايح، بن شعيرة، حمرون، بن سايح، دراجي، أوقاسي، حيث تمكن المتألق بن شعيرة من إفتتاح باب التسجيل عند الدقيقة الـ35 من عمر الشوط الأول.

فيما أقحم المدرب التونسي يامن الزلفاني كل من فلاحي، قدور شريف، لوصيف، بن عبدي، تيزي بوعلي، نزلة، العرفي، مكان كل من أوقاسي، حدوش، فلاحي، بن شعيرة، حمرون، أسامة الدراجي، بن سايح، وقدم أشبال المدرب يامن الزلفاني آداءا راشعا خلال هذه المباراة في إنتظار التأكيد أمام نادي بارادو بملعب حيدرة.