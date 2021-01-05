الشبيبة على بعد 90 دقيقة من التأهل

يحتضن ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو ظهيرة اليوم الثلاثاء مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من منافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية بين شبيبة القبائل، وإتحاد الدرك من النيجر.

ويسعى فريق الشبيبة لقطع تأشيرة التأهل إلى الدور السادس عشر مكرر، بعد الفوز المحقق في لقاء الذهاب في العاصمة نيامي.

وكان أشبال المدرب يوسف بوزيدي قد حققوا الفوز بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب بالعاصمة النيجرية نيامي.