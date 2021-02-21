الشبيبة والوفاق على بعد 90 دقيقة من دور مجموعات كأس الكاف

يخوض فرقي شبيبة القبائل، ووفاق سطيف، مباراة هامة اليوم الأحد، من أجل الظفر بتأشيرة التأهل لدور المجموعات من كأس الكاف

ويسعى فريق شبيبة القبائل، لتحقيق الفوز على حساب ضيفه، الملعب المالي، في المباراة التي ستجمعهما بملعب (1 نوفمبر) بتيزي وزو، لضمان التأهل لدور المجموعات.

ومن جهة أخرى، يتواجد فريق وفاق سطيف، في أكثر أريحية مقارنة بالشبيبة، حيث يكفيه التعادل السلبي أمام ضيفه أشانتي كوتوكو، للتأهل لدور المجموعات من ذات المنافسة.

يذكر أن شبيبة القبائل، انهزم في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، أمام الملعب المالي، في حين فاز الوفاق بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب بغانا أمام أشانتي كوتوكو.