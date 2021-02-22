الشبيبة والوفاق يتعرفان على منافسيهما في دور المجموعات من كأس الكاف

تعرف فريقا شبيبة القبائل، ووفاق سطيف، اليوم الإثنين، على منافسيهما المقبلين في دور المجموعات من كأس الكاف.

ووضعت القرعة التي جرت اليوم الإثنين، بالقاهر، فريق وفاق سطيف، ضمن المجموعة الأولى، والتي تضم كل من أورلاندو بيراتس (ج.افريقيا)، ألأهلي بن غازي (ليبيا)، اينيمبا ( النيجيري).

ومن جهه أخرى، تواجد فريق شبيبة القبائل، ضمن المجموعة الثانية، أين سيواجه كل، من نهضة بركان (المغرب)، كوتون سبور (الكاميرون)، نابسا ستارز (زامبيا).

وسيتأهل للدور الربع نهائي من هذه المنافسة الإفريقية، أصحاب المركزين الأول، والثاني، من كل مجموعة.