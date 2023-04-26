الشح المائي على المساحات الفلاحية.. تدابير إستعجالية للفلاحين

إتخدت الحكومة في إجتماعها الدوري اليوم برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان عدد من التدابير لمعالجة آثار الشح المائي على المساحات الفلاحية.

وخلال الإجتماع إستمعت الحكومة إلى عرض مشترك قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير الري حول التدابير المتخذة لمعالجة آثار الشح المائي على المساحات الفلاحية.

وحسب بيان مصالح الوزارة الأولى الهدف من هذا العرض المتابعة الدائمة للزراعات الاستراتيجية التي تساهم في ضمان الأمن الغذائي الوطني قصد اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة. خاصة المتعلقة بحملة الحبوب التي تحظى بمتابعة حثيثة من طرف اللجنة الوطنية المنَصّبة على مستوى وزارة الفلاحة.

وفي ذات السياق تم إتخاد تدابير استعجالية لفائدة الفلاحين لاسيما عن طريق اللجوء إلى الري التكميلي. وحفر الآبار مع استعمال أنظمة السقي المقتصدة للمياه والتي توفّر نسبة تصل إلى 70 % من هذا المورد المائي وتسمح بالحصول على نتائج أفضل.

كما قدم وزير الري عرضا حول البرنامج الاستعجالي للتزويد بالماء الشروب وكذا التدابير المتخذة لمعالجة آثار الشح المائي على مستوى الولايات المعنية.

اين تطرق الوزير في ذات العرض إلى إلى مدى تنفيذ البرنامج الاستعجالي الذي تم اعتماده خلال اجتماع الحكومة المنعقد بتاريخ 11 جانفي 2023 والذي يخص 19 ولاية.