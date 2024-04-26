الشخشوخة الجزائرية الأولى عربيا وإفريقيا و17 عالميا ضمن تصنيف ألذ طبق

إحتل طبق الشخشوخة الجزائري، المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا و17عالميا، في صنف ألذ طبق.

وحسب تصنيف موسوعة تايست أطلس الدولية، جاء طبق الشخشوخة الجزائري الأول عربيا وإفريقيا و17 عالميا، في صنف ألذ طبق.

والشخشوخة هي من أشهر الأطباق الجزائرية “دون منازع” وفي جميع الولايات والقرى والمناطق الجزائرية، يوجد طبق “الشّخْشوخة”. وهي طبق تقليدي قديم جدا ويعتبر “معشوق الأكلات التقليدية” و”نقطة الضعف التي لا تقاوم”. حتى إن السياح من أي دولة “يصدمهم” مذاقه.

وطبق “الشخشوخة” مخصص لكل مناسبات الفرح مهما كان نوعها، أعراس وحفلات ختان، ونجاح.

و”الشخشوخة” من المعجنات، وهي عبارة عن عجينة أو رقائق من العجين يتم صنعها من القمح اللين والماء والملح والزيت وتعجن جيدا.

ثم يتم تقطيعها إلى قطع صغيرة على شكل كرات، وتُفتح بعدها بأصابع اليدين وراحتهما. ثم تطهى على “طاجين الشخشوخة”.