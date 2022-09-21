“الشخشوخة” الجزائرية تحتل المراتب الأولى عالميا

لطالما اعتبرت الجزائر واحدة من البلدان التي يكون فيها الطعام هو الأكثر تنوعًا ونوعية في الذوق. من خلال مناطقها المختلفة، تقدم أطباقًا متنوعة للغاية من حيث جوانبها ونكهاتها وأيضًا من حيث أصولها.

وجاءت، أكلة “الشخشوخة” الجزائرية، ضمن المراكز الأولى، كأحسن طبخ في العالم. حيث احتلت الأكلة المرتبة الـ14 ضمن 50 طبق من مختلف الدول الغربية والعربية.

وتحصل طبق الشخشوخة الجزائري، على 4.6 نقطة، متفوقة على الطاجين المغربي وعدة أكلات عالمية.

وتعتبر الشخشوخة أكلة شعبية جزائرية مشهورة وخصوصا في مدينة قسنطينة ومدينة المسيلة ومدن الشرق الجزائري. كباتنة وخنشلة وعنابة بسكرة وسطيف ومدن السهوب كالجلفة والأغواط.

وتطبخ في المناسبات خاصة الأعراس والأعياد، وهي عبارة عن عجينة تخلط من القمح اللين والماء والملح. تعجن جيدا ثم تقطع إلى قطع صغيرة وتفتح القطعة الصغيرة براحة اليد خاصة بترقيق العجائن وتطهى في إناء.

وانتشرت محلات بيع الشخشوخة والدوبارة والزفيطي في المجتمع الجزائري وأصبحت هناك ديكورات وخيم وكراسي خاصة.

واحتلت الجزائر المرتبة السابعة عالميا بطبق الرشتة. حيث تم تصنيفها من قبل موقع TasteAtlas من بين أفضل الأطباق في العالم.

فمن بين 50 دولة تم تقديمها في هذا الترتيب لأفضل الأطباق، تحتل الجزائر المرتبة 7 على مستوى العالم.

وتم منح المركز الأول لطبق Khao Soi هي وصفة تقليدية من شمال تايلاند. وهو شوربة لذيذة جدا مصنوعة من النودلز والدجاج ومزينة بالعديد من التوابل.