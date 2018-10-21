الشذوذ واليهود العرب والإرهاب.. هذه هي الممنوعات بصالون الكتاب!

النهار تدخل المستودع الخاص بتخزين منشورات دور النشر المشاركة في صالون الكتاب

من بين الكتب الممنوعة منشورات حول الجنس وأخرى تتلاعب بعقيدة الجزائريين وتتهم “الرسول بإضطهاد اليهود وتشريدهم!

أفشلت مصالح الجمارك الجزائرية، محاولات دور نشر أجنبية لإدخال كتب محظورة تتنافى في عناوينها ومحتواها مع القوانين والأعراف المتعارف عليها في الجزائر، حيث وصل الأمر لدى البعض منها إلى رفض التصريح لدى السلطات الوصية من أجل المشاركة في فعاليات الصالون الدولي للكتاب الذي ستنطلق فعالياته اعتبارا من التاسع والعشرين أكتوبر الجاري.

تمكنت «النهار»، أمس، من دخول المستودع الخاص بتخزين كتب دور النشر التي ستشارك في فعاليات الطبعة القادمة للصالون الدولي للكتاب، المتواجد تحت حراسة مشددة من طرف أعوان الجمارك 24/24 ساعة، الذين تمكنوا من إحباط محاولات عرض كتب محظورة تتنافى والقوانين والأعراف الجزائرية صادرة عن دور نشر عربية على غرار سوريا ومصر ولبنان والسعودية.

كما تمكنوا من إحباط محاولة مشاركة بعض دور النشر في الصالون، رغم أن اسمها مدرج ضمن القائمة السوداء الخاصة بمحافظة الصالون وأبرزها «دار نينوى» للدراسات والنشر والتوزيع السورية، التي أدخلت كتبا للجزائر محجوزة حاليا من طرف الجمارك لعدم قيامها بالتصريح على مستوى الجهات الوصية وحصولها على ترخيس مسبق، شأنها في ذلك شأن العديد من دور النشر التي لم تقم بإجراء التصريح لدى الوزارات الوصية.

وفيما يتعلق بأهم العناوين المحظورة من المشاركة، والتي رفضت دور النشر التصريح بها وبالاستناد إلى الصور التي تحصلت عليها «النهار»، فإن الأمر يتعلق بكتب قرآنية محرّفة قد تتلاعب بعقيدة الجزائريين، حملت عنوان «فتح المجيد» لشرح كتاب التوحيد من تأليف الشيخ بن حسن آل الشيخ عن مكتبة دار الأخيار للنشر.

ودائما ضمن قائمة الكتب الدينية الممنوعة والتي لم تصرح بها دور النشر التابعة لها، نجد «حياة المسيح» لمؤلفة عباس محمود العقاد عن دار الحياة المصرية، وكذا كتاب «استعادة النص الأصلي للإنجيل» في ضوء قواعد النقد الأدنى إشكاليات التاريخ والمنهج للدكتور سامي عامري.

وبالإضافة إلى ذلك فقد تم حظر عرض كتاب حمل عنوان «تكفير المخالف» بين اليهودية والمسيحية والإسلام للدكتور خالد بن محمد الشيبر.

علاوة على كتاب «المسيح» دراسة سلفية لمؤلفه رفاعي السرور عن دار هادف للنشر والتوزيع و«حياة النبي محمد والصحابة» الذي هو عبارة عن تحقيق للدكتور عبد الرحمن شعبان الجزء السادس عن مركز الشرق الأوسط الثقافي غير مصرح به.

أما عن الكتب السياسية، فقد تم إحباط محاولة عرض كتاب حمل عنوان «الأمة في مواجهة الصعود الإيراني» وهو عبارة عن تقرير ارتيادي «استراتيجي» محكم يصدر سنويا عن مجلة البيان.

إلى جانب كتاب آخر «كرستوفر كولومبوس ونبوءة القدس» لمؤلفه فيصل بن علي الكاملي، وكذا «تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام» لمؤلفه إسرائيل ولفنسون «أبو ذويب».

والغريب في عناوين الكتب المحجوزة هو ارتفاع عدد تلك التي تتحدث عن الجنس أبرزها «الشذوذ الجنسي في الفكر الغربي وأثره على العالم العربي» للدكتورة نهى عدنان القاطرجي، وكذا «كتاب الجنس كل ما يدور في ذهنك من أسئلة وأجوبة» للدكتور الحسيني الحسيني معذي عن دار المؤلف.

وبالمقابل تم منع كتاب يتحدث عن مواعض تحت « +18» للدكتور حازم شومان الشيخ علي قاسم عن إصدارات دار «مفكرون الدولية للنشر والتوزيع».

وبشأن الكتب التي تخص قطاع الإعلام، فقد رفضت دار «كنوز المعرفة» التصريح بكتاب حمل عنوان «الصحافة والعنف» للدكتور صفوان حسيني لدار كنوز المعرفة الأردنية، والذي فضل أربعة عناوين لتصدر غطاء كتابه وشملت «النهار، الخبر، الشروق وكذا الفجر»، يتطرق فيه صاحبه إلى مدى مساهمة الصحافة المكتوبة في تعبيد النهج الديمقراطي في الجزائر بكل احترافية.

جمركيون بالزيين الرسمي والمدني وفرق بالكلاب المدربة لإحباط محاولات عرض عناوين محظورة

جندت المديرية العامة للجمارك خمسون عونا جمركيا للسهر على السير الحسن للصالون الدولي للكتاب في طبعته القادمة، من خلال التفتيش الجيد لكل كتاب يدخل مستودعي «الساحل» وجرجرة» على مستوى قصر المعارض الصنوبر البحري قبل السماح لأصحابها بعرضها طيلة فعاليات التظاهرة الدولية التي ستكون فيها الصين ضيف شرف.

حيث يقوم هؤلاء الأعوان وتحت إشراف مفتشين رئيسيين بالفحص الجيد لمضامين كل كتاب وإحباط محاولة عرض كل كتاب غير مدون في القائمة الإسمية المصرح بها على مستوى الجهات الوصية ممثلة في وزارة الثقافة ونظيرتها للشؤون الدينية وكذات محافظة الصالون.

وسيتم تعزيز العنصر البشري بعشرين عونا آخر وأعوان بالزي المدني للقيام بدوريات طيلة أيام الصالون وعددهم عشرون جمركي قادمون من مختلف المديريات الجهوية والمطار والميناء، ناهيك عن فرق خاصة مدعمة بكلاب مدربة باشرت مهمتها.

وقد قام أعوان الجمارك الذين يشتغلون 24/24 ساعة منذ قرابة عشرة أيام تاريخ استقبال الحاويات، بفحص قائمة كتب تشمل 191 دار نشر في انتظار تفتيش باقي الحاويات وذلك الى غاية عشية افتتاح الصالون يوم 29 أكتوبر.