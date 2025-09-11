الشراقة..تحويل مسار المركبات في هذا الطريق

أعلنت المقاطعة الإدارية للشراقة بالعاصمة، عن تحويل مسار المركبات مؤقتا في الطريق الوطني رقم 41.

وأوضح بيان نشرته المقاطعة أن التحويل مسار المركبات راجع إلى انجاز إنجاز الممر السفلي .(Trémie ) المبرمج بالطريق الوطني رقم 41 بلدية الشراقة بجوار مصنع الأحذية سابقا. وهذا إبتداءا من يوم الخميس إلى غاية نهاية الأشغال .

ويهدف القرار إلى ضمان السير الحسن لحركة المرور على مستوى هذا الطريق.

وقدمت المقاطعة اعتذارها عن هذا الإزعاج الذي سيسببه هذا الإجراء المؤقت. ودعت من مستعملي هذا الطريق، تفهم وضعية إضطراب حركة المرور خلال فترة إنجاز الأشغلال.