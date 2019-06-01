“الشراكة الاقتصادية” محور لقاء بدوي مع نظيره القطري بمكة

تحادث الوزير الأول “نور الدين بدوي”، أمس الجمعة، مع نظيره القطري، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، على هامش القمة الـ14 لمنظمة التعاون الاسلامي بمكة، في السعودية.

وفق ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، فإن هذا اللقاء، كان مناسبة لإستعراض حالة وآفاق تطوير علاقات الاخوة والتضامن، وكذا مجالات التعاون التي تجمع البلدين.

أين أعرب الطرفان، عن ارتياحهما لمستوى علاقات التعاون الثنائي، مؤكدين حرصهما على اعطائها ديناميكية جديدة، خاصة في المجال الاقتصادي.

وكذا استغلال الامكانيات المتاحة في كافة المجالات، سيما الشراكة والاستثمار، يضيف ذات المصدر.

وأشار البيان، أن مركب “بلارا” للحديد والصلب بجيجل، كان ضمن محادثات الطرفين، باعتباره مشروع هام في مجال الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وتبادل الجانبان الآراء، حول القضايا محل الاهتمام المشترك.

كما حضر وزير الشؤون الخارجية، “صبري بوقادوم”، هذا اللقاء.