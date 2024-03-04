الشرطة: إنهاء مهام وتعيينات في أمن هذه الولايات 

تضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية صدور مراسيم إنهاء مهام رؤساء أمن ولايات وتعيين آخرين.

ووفقا للعدد رقم 13 من الجريدة الرسمية تم إنهاء رئيسي أمن ولايتين وتعيين أربعة آخرين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فيفري سنة 2024 فإنه يتعلق الامر بالآتية أسماؤهم الآتية :

إنهاء مهام مولود محايلية من منصب رئيس أمن ولاية عنابة.

إنهاء مهام يحيى قارو من منصب رئيس أمن ولاية تيبازة.

تعيين حميد بن عبد المالك رئيسا جديدا لأمن ولاية باتنة.

تعيين أحسن بودينة رئيسا جديدا لأمن ولاية عنابة.

تعيين فؤاد شرفية رئيسا جديدا لأمن ولاية قالمة.

تعيين محمد رحمون رئيسا جديدا لأمن ولاية تيبازة.