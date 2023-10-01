الشرطة الأمريكية تقتحم منزل النجمة العالمية بريتني سبيرز وهذه حالتها

انتشر مقطع فيديو نُشر نهاية الأسبوع على موقع إنستغرام، يظهر فيه بريتني سبيرز وهي ترقص بالسكاكين المزيفة.

وأثار الفيديو ضجة كبيرة لدرجة أن الشرطة تدخلت في منزل نجمة البوب ​​للتأكد من سلامتها.

خلال الليل من السبت إلى الأحد، أرادت بريتني سبيرز، التي انفصلت مؤخراً عن زوجها، طمأنة جمهورها بشأن حالتها الصحية.

وتساءلت في رسالة كتبتها عبر حسابها على إنستغرام: “هل هي مزحة أننا مازلنا نتحدث عن حالتي الصحية؟!. ظننت أننا تجاوزنا ذلك؟”.

وفي مقطع فيديو سابق نشرته الجمعة، كانت بريتني سبيرز قد أوضحت الموقف بالفعل، وكشفت أنها كانت ترقص بسكاكين مزيفة.

وقالت “هذه ليست سكاكين حقيقية. لا داعي للقلق أو الاتصال بالشرطة. أحاول تقليد إحدى المطربات المفضلة لدي، شاكيرا…”

وتستعد بريتني سبيرز، التي لم تعد تحت إشراف والدها لمدة عامين، لإصدار سيرتها الذاتية في 24 أكتوبر.

ويوصف الكتاب الذي يحمل عنوان “المرأة بداخلي” بأنه “قصة مؤثرة بشكل لا يصدق عن الحرية والمجد والأمومة. والبقاء والإيمان والأمل”.