الشرطة الإسبانية تتطيح بشبكة لتهريب الكوكايين وتبييض الأموال عبر شراء عقارات وسيارات فاخرة بالمغرب

فككت السلطات الإسبانية شبكة لتهريب الكوكايين وتبيض الأموال عبر اقتناء عقارات وسيارات فاخرة بالمغرب.

ووفق ما أعلنه الإعلام الإسباني المحلي ان الحرس المدني الاسباني تمكن من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تهريب المخدرات وعلى رأسها الكوكايين. تقوم بغسل أموالها بالمغرب عبر شراء عقارات وسيارات فاخرة.

العملية تضيف ذات المصادر أطلق عليها اسم “Operacion Origen”، أسفرت عن الإطاحة بشبكة التي تتفرع إلى ثلاث مجموعات تتولى واحدة. أين يقع مقرها مايوركا بإسبانيا. حيث كانت مهمتها بيع الكوكايين في منطقة سون بانيا. بينما تنشط المجموعتين الأخريين في مايوركا وتاراغونا.

وكشفت تحقيقات ذات العناصر أن الشبكة قامت بغسل 170 ألف يورو، عبر شراء عقارات وسيارات فاخرة بالمغرب.

وأسفرت العملية بإعتقال زعيم الشبكة الاجرامية مع حجز أكثر من 60 حسابا بنكيا وممتلكات مختلفة بالمغرب.

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