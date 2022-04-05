الشرطة الإسبانية تتطيح بشبكة لتهريب الكوكايين وتبييض الأموال عبر شراء عقارات وسيارات فاخرة بالمغرب
فككت السلطات الإسبانية شبكة لتهريب الكوكايين وتبيض الأموال عبر اقتناء عقارات وسيارات فاخرة بالمغرب.
ووفق ما أعلنه الإعلام الإسباني المحلي ان الحرس المدني الاسباني تمكن من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تهريب المخدرات وعلى رأسها الكوكايين. تقوم بغسل أموالها بالمغرب عبر شراء عقارات وسيارات فاخرة.
العملية تضيف ذات المصادر أطلق عليها اسم “Operacion Origen”، أسفرت عن الإطاحة بشبكة التي تتفرع إلى ثلاث مجموعات تتولى واحدة. أين يقع مقرها مايوركا بإسبانيا. حيث كانت مهمتها بيع الكوكايين في منطقة سون بانيا. بينما تنشط المجموعتين الأخريين في مايوركا وتاراغونا.
وكشفت تحقيقات ذات العناصر أن الشبكة قامت بغسل 170 ألف يورو، عبر شراء عقارات وسيارات فاخرة بالمغرب.
وأسفرت العملية بإعتقال زعيم الشبكة الاجرامية مع حجز أكثر من 60 حسابا بنكيا وممتلكات مختلفة بالمغرب.
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نجحت المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات في عنابة من الإطاحة بشبكة منظمة مختصة بالإتجار غير المشروع بالمخدرات. الشبكة تنشط عبر عدة ولايات من شرق الوطن.
وحسب ذات المصالح العملية مكنت من توقيف 3 اشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و36 سنة. مع حجز 1 كلغ من المخدرات الصلبة “الكوكايين” بالإضافة إلى 4 هواتف نقالة ، وكذا إلى سيارة سياحية تستعمل في نقل المخدرات
وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه فيهم بالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا.
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ضبط متلبسا بعد عملية ترصد
حجزت، اليوم، مصالح أمن ولاية سطيف، 124 غرام من مادة “الكوكايين”، بعد عملية نوعية.
وحسب مصادر “النهار”، فقد جاءت العملية إثر استغلال معلومات تفيد بتورط شخص في ترويج المخدرات الصلبة من نوع “الكوكايين” وسط شباب عاصمة الولاية، لتسمح الأبحاث والتحريات الاحترافية التي قادها أفراد الشرطة ميدانيا، بتحديد هوية المشتبه فيه ومكان نشاطه.
وتكللت عملية الشرطة التي قام بتأطيرها أفراد الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية في سطيف بحجز 124 غرام من مادة “الكوكايين”.
وقد جرى توقيف “بارون الكوكايين” في حالة تلبس بحيازة كمية أولية من مادة “الكوكايين”، ليتم بعد ذلك وبالتنسيق مع النيابة المحلية تفتيش مسكنه، مع حجز 124 غرام من مادة “الكوكايين”، وميزان إلكتروني، وسلاح أبيض محظور، سيارة سياحية ودراجة نارية تستعملان لتمويه نشاط وتحركات المعني.
وأعدّ محققو الشرطة ملفا جزائيا ضد المشتبه فيه، الذي تم تقديمه، صبيحة أمس، للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، ويدخل هذا في إطار جهود المصالح الأمنية الرامية إلى مكافحة جرائم ترويج المخدرات عبر تراب ولاية سطيف.