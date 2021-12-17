الشرطة الإسبانية تطيح بشبكة للهجرة غير الشرعية من بينهم جزائريين

وجهت الشرطة الوطنية الإسبانية، ضربة قاسية في أليكانتي لشبكة الهجرة غير الشرعية. التي أدخلت المهاجرين في قوارب من الساحل الجزائري إلى شبه الجزيرة. وشاركت أيضًا في أنشطة إجرامية أخرى مثل تهريب المخدرات والسرقة.

وحسب موقع informacion.es، فقد تم حشد ما يقرب من 100 عميل أمس الخميس. في عملية كبيرة انتهت باعتقال ما لا يقل عن 22 شخصًا بعد إجراء عشرات عمليات تفتيش المنازل. وضبط النقود والمواد المخدرة وأربع سيارات وكمية كبيرة من الآثار.

لهذا السبب، سيتم توجيه تهم ثقيلة إلى المتهمين تتعلق معظمها بإنشاء شبكة للهجرة غير الشرعية، المتاجرة بالمخدرات والسرقة.

التحقيق الذي سمح بتفكيك هذه المنظمة أٌجري من قبل عملاء وحدة مكافحة شبكات الهجرة (UCRIF) التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية.

وستتم معالجة القضية في محكمة التعليمات رقم 4 في ألميريا، والتي تُبقي الإجراءات سرية لحد الساعة. في انتظار الكشف عن تفاصيل حول “طريقة عمل” الشبكة المفككة.

وقام وكلاء من UCRIF في أليكانتي والميريا ومقر المفوضية العامة للهجرة والحدود بعشرات عمليات البحث في المنازل. بالمنطقة الشمالية من عاصمة أليكانتي، الغالبية العظمى في حي فيرجن ديل ريميديو. حيث يوجد عدد كبير من المقيمين من أصل جزائري.

حصل عملاء UCRIF على دعم العديد من ضباط الشرطة من لواء أمن المواطنين ووحدة أدلة الكلاب. وبالمثل، كانت مروحية الشرطة الوطنية تساند العملاء من الجو.

كما أشار ذات الموقع أن الغالبية العظمى من المعتقلين هم من أصل جزائري. على الرغم من وجود بعض الإسبان من بين المعتقلين.

وبدأ المحققون بعد ظهر أمس في أخذ إفادات المعتقلين. حيث كان من المقرر الإفراج مؤقتًا عن من هم على درجة أقل من التورط في الشبكة التي تم تفكيكها. وسيحال الباقي إلى المحكمة بمجرد الانتهاء من الإجراءات.

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