الشرطة الإسبانية تعتقل أربعة أشخاص بتهمة العنصرية ضد فينيسيوس

اعتقلت الشرطة الاسبانية، أربعة مناصرين لنادي أتليتيكو مدريد، بتهمة العنصرية والكراهية، ضد نجم ريال مدريد فينيسيوس جينيور.

وكشفت تقارير إعلامية، عن توصل الشرطة الإسبانية للتعرف على هوية أربعة أشخاص، واعتقالهم، بتهمة العنصرية والكراهية.

كما أوضحت ذات المصادر، بأن الأمر يتعلق بأربعة مناصرين لنادي أتليتيكو مدريد، قاموا قبل شهر، بتعليق دمية تحمل اسم فينيسيو، على جسر مدريد، وشنقها.

وتم توجيه تهمة ارتكاب جريمة عنصرية وكراهية، للمناصرين الأربعة التي تتراوح أعمارهم بين 19 و24 عاما.

وتأتي هذه الاعتقالات، بعد حادثة العنصرية التي تعرض لها فينيسوس، الأحد الماضي، في مباراة ريال مدريد، وفالنسيا، والتي أثارت جدلا واسعا، وتضامن كبير مع فينيسوس.