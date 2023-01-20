الشرطة الإسبانية تعتقل داني ألفيس لهذا السبب!
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشفت اليوم الجمعة وسائل إعلام أوروبية، عن إعتقال الشرطة الإسبانية للاعب برشلونة السابق والدولي البرازيلي دانييل ألفيس.
وحسب تقارير إعلامية أوروبية، فإن يعود سبب إعتقال الدولي البرازيلي السابق ألفيس، يعود لإتهامه بإغتصاب فتاة بملهى ليلي في إسبانيا.
وأضافت المصادر، فإن اللاعب ألفيس محل تحقيقات في القضية التي تعود تفاصيلها لشهر ديسمبر 2022.
Former Brazil international Dani Alves was arrested on Friday after being accused of sexually abusing a woman in Spain. pic.twitter.com/kkE6LS5Q09
— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 20, 2023
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