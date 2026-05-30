الشرطة الإسبانية تفكك شبكة دولية لتهريب المخدرات من المغرب باستخدام الطائرات المسيرة

تمكنت السلطات الأمنية الإسبانية من تنفيذ عملية نوعية ضد شبكات الاتجار الدولي بالمخدرات التي تعمل على إغراق أوروبا بالحشيش انطلاقا من المغرب باستخدام وسائل متطورة مثل الطائرات المسيرة.

وبهذا فقد وجهت الشرطة الإسبانية ضربة قوية لشبكة إجرامية كانت تنشط بين المغرب والجزيرة الخضراء وبلاد الباسك وصولا إلى فرنسا. وذلك باستخدام طائرات مسيرة ومركبات مجهزة بمخابئ سرية معقدة لتهريب الحشيش والكوكايين عبر مسارات غير تقليدية تجمع بين الجو والبر.

وأكدت الشرطة الإسبانية أن ما حدث في هذه العملية الأمنية لا يتعلق بتفكيك شبكة تهريب تقليدية بل يكشف “تحولا خطيرا في تجارة المخدرات” بعد أن جعلت الشبكات الإجرامية من السماء مسارا مفتوحا لطائرات مسيرة تشق البحر لإغراق أوروبا بهذه السموم.

ووفقا للمصادر ذاتها فقد انتهت العملية بتوقيف ثمانية أشخاص بعد تنفيذ 5 مداهمات متزامنة في عدة مناطق في واحدة من القضايا التي تكشف تطور أساليب الجريمة المنظمة في المنطقة.

وحسب معطيات التحقيقات التي انطلقت سنة 2025 فإن الشبكة كانت تعتمد على طائرات بدون طيار ذات جناح ثابت لعبور مضيق جبل طارق ونقل شحنات من المخدرات تنطلق من المغرب نحو التراب الإسباني.حيث يتم استقبالها وإخفاؤها داخل سيارات مزودة بجيوب سرية يصعب كشفها قبل إعادة نقلها نحو شمال إسبانيا خصوصا مدينة فيتوريا ومنها إلى شبكات فرنسية تنشط في توزيع المخدرات داخل أوروبا .