الشرطة الاقتصادية تطيح بشبكة لتزوير الأوراق النقدية وترويجها في محلات عنابة

حجزت 26 ورقة مزوّرة من فئة ألف دينار

تمكنت قوات الشرطة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية عنابة، من توقيف عصابة مختصة في تزوير أوراق نقدية، وعرضها للتداول في مختلف المحلات التجارية وسط المدينة.

وجاء في بيان أمن ولاية عنابة، تحوز “النهار” على نسخة منه، أنه في إطار محاربة الجريمة في الأوساط الحضرية، تمكنت قوات الشرطة لكل من الفرقة الاقتصادية والمالية، وأمن دائرة برحال، وأمن دائرة “البوني”، والأمن الحضري الخارجي “سيدي سالم”، والأمن الحضري الحادي عشر، من توقيف سبعة أشخاص، على إثر عمليات شرطية متفرقة، مشتبه فيهم في قضايا مختلفة، منها جناية تزوير أوراق نقدية وطرحها للتداول، حيازة وتخزين مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة بغرض البيع، السرقة بالتعدد من داخل مركبة، السرقة في حالة تلبس للكوابل النحاسية، والسرقة في الطريق العام.

وجاء أيضا في ذات البيان، أن المصالح تمكنت من حجز 26 ورقة من فئة 1000 دج، لا تحمل مواصفات الأوراق النقدية الصحيحة واسترجاع سيارة وحاسوب محل سرقة، حجز أزيد من 200 قرص مهلوس من مختلف الأنواع، ومبلغ مالي معتبر من عائدات الترويج.