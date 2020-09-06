الشرطة الباريسية تعتقل المغني من أصول جزائرية “Ademo”

وضع المغني من أصول جزائرية “Ademo” ، أحد الأخوين في فرقة الراب PNL ، أمس السبت، رهن الإحتجاز لدى الشرطة في باريس.

و حسب وكالة فرانس برس من مصدر قضائي، فإن الفنان تم القبض عليه بتهمة “تعاطي المخدرات” و”الازدراء” و”التمرد”.

وفي مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من بعد ظهر يوم السبت ، يظهر Ademo وهو مستلقي أرضا، وتم تقيده بالأصفاد من قبل الشرطة في حي أليسيا.

يذكر إن فرقة PNL من الفرق الأكثر شهرة في فرنسا في طابع الراب، واشتهروا بأغاني عديدة من بينها ” Au DD ” اللتي فاقت 157 مليون مشاهدة على اليوتيوب، كما تجاوزت مبيعات ألبوم In the Legend أكثر من 500000 نسخة.