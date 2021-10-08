الشرطة البحرينية تفرق متظاهرين من أمام سفارة الكيان الإسرائيلي
بقلم عبد الحق لعلق
قامت، الشرطة البحرينية، اليوم الجمعة، بتفريق متظاهرين بالقوة، خلال محاولتهم الاتجاه نحو مقر سفارة الكيان الإسرائيلي في المنامة رفضا للتطبيع.
وكان عدد لابأس به من البحرينين، قد اعترضو الأسبوع الفارط عن قرارفتح سفارة الكيان الإسراىيلي، في المملكة غداة زيارة رسمية لوزير الخارحية يائير لابيد.
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