الشرطة البريطانية: العثور على 39 جثة داخل شاحنة!!

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الشرطة البريطانية: العثور على 39 جثة داخل شاحنة!!
بقلم نادية بن طاهر

عثرت الشرطة البريطانية، فجر اليوم الأربعاء، على 39 جثة، معضمها تعود لمراهقين، داخل حاوية شاحنة، في منطقة صناعية شرقي لندن.

وحسب موقع “سكاي نيوز العربية”، قال وزير الدولة للشؤون الداخلية، إن السلطات البريطانية تعمل على محاسبة المسؤولين عن هذه الحادثة.

ونقل ذات المصدر، عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قول قائد بالشرطة البريطانية: “إن هذا الحادث مأساوي، واستفساراتنا جارية لمعرفة ماحدث”.

وأضاف ذات المتحدث: “نحن بصدد تحديد هوية الضحايا، لكنني أتوقع أن تكون هذه العملية طويلة”.

وتابع قائد الشرطة: “لقد ألقينا القبض على قائد الشاحنة، ولا يزال محتجزا لدى الشرطة، مع استمرار تحقيقاتنا”.


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