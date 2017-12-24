الشرطة البريطانية تستعين بـ”سمبسون” للإيقاع بالمجرمين

لجأت الشرطة البريطانية في مقاطعة ساوث يوركشاير، إلى خطة قال كثيرون إنها مقتبسة من مسلسل الكرتون “سمبسون” للإيقاع بالمجرمين.

الخطة تمثلت في إرسالها بطاقات بمناسبة أعياد الميلاد لعدد من الشخصيات المطلوبة لديها.

والتي قامت بتغيير محل إقامتها بشكل مؤقت لتجنب القبض عليها.

وحملت البطاقات التي أرسلتها الشرطة، توقيع شركة وهمية، وعدت من تلقوا البطاقات بأنها سترسل لهم هدايا مجانية بمناسبة الكريسماس.

وأخبرتهم إن كانوا يرغبون في تلقي تلك الهدايا، فما عليهم سوى تحديد موعد ومكان محدد لاستلامها.

واستجاب العديد من المطلوبين لهذه الخدعة، وفي الموعد المحدد، وبدلا من أن تصل الهدايا، وصل رجال الشرطة.

وخلال يومين، ألقي القبض على 21 مطلوب بقضايا سطو واعتداء واحتيال وقيادة تحت تأثير الكحول.

من جهتها، قالت الشرطة في بيان لها، إن هذه الخطة المبتكرة أسفرت عن نتائج إيجابية.

مؤكدة أنها ستسعى للبحث عن سبل جديدة تمكنها من القبض على المطلوبين، بهدف خفض معدلات الجريمة في المقاطعة.