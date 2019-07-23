الشرطة البلجيكية تشكر الجزائريين على تحضرهم في احتفالات التتويج بالكأس

أشادت الشرطة البلجيكية، بمقاطعة “شارللوروا” بالتصرف الحضاري والعقلاني للجماهير الجزائرية المحتفلة ببلجيكا بتتويج الخضر بكأس افريقيا، الجمعة الماضي.

وفي منشور، لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” هنأت الشرطة البلجيكية بمقاطعة “شارل لوروا” الجزائريين بتتويج منتخبهم.

كما أشادت بالتصرف العقلاني والحضاري، لمئات المناصرين الذين خرجوا للإحتفال بعد تتويج منتخبهم والذين تجاوز عددهم الـ700 مناصر.

و قالت الشرطة البلجيكية، أن الجزائريين الذين خرجوا للإحتفال في الشوارع تلك الليلة احترموا تعليمات الشرطة التي كانت منتشرة بعين المكان.

مما جعل بأن الإحتفالات تكون في أجواء رائعة، وبدون تسجيل أي حادث بل بالعكس خلقت أجواءا من الفرحة في الفضاءات والأماكن العمومية.

و تجدر الإشارة، إلى أن العشرات من الجزائريين الذين خرجوا للإحتفال بشوارع “شارل لوروا” جمعوا النفايات ومخلفات الإحتفال من على الأرصفة الشوارع.

وفي المقابل قامت عناصر الشرطة، بتوقيف 5 أشخاص بالتزامن مع احتفالات الجزائريين لكنها أكدت بأن المعنيين لم يكونوا من الجزائريين المحتفلين بفوز المنتخب.

لتختم شرطة “شارل لروا” منشورها على “الفايسبوك” إذا كانت الجزائر توجت باللقب فإنكم قد كنتم أبطالا الليلة.