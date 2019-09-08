الشرطة التونسية تعتقل منفذ عملية طعن استهدفت رجل أمن

اعتقلت القوات الأمنية التونسية، مساء اليوم الأحد، منفذ عملية طعن بسكين، استهدفت رجل أمن، أثناء قيامه بمهامه.

وحسب ما أورده موقع روسيا اليوم، نقلا عن وكالة الأنباء التونسية، طعن شخص، يشتبه في نزعته التكفيرية، رجلا من الأمن السياحي.

ووقع الحادث، قبالة مقر ولاية “توزر”، عندما كان رجل الأمن يقوم بدورية عادية وسط المدينة.

وأضاف ذات المصدر، أن الضحية حالته مستقرة، حيث تم نقله على جناح السرعة إلى المستشفى، بعد اصابته.

وتمكنت الوحدات المنية المتواجدة بالمنطقة، من التعرف على منفذ العملية، وألقت القبض عليه.

للتذكير، سهلت كاميرات المراقبة المزروعه في المنطقة، من مهمة رجال الأمن وسمح لهم باعتقال المشتبه فيه في وقت قياسي.