الشرطة الجزائرية تتوج بجائزة أحسن فيلم توعوي عربياً

توجت الجزائر، بجائزة أحسن فيلم توعوي بعنوان”حقوق الإنسان في العمل الأمني”، ضمن مسابقة الأفلام التوعوية التي ينظمها مجلس وزراء الداخلية العرب.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أبرز الفيلم، المستوى العالي الذي بلغته الشرطة الجزائرية في مجال احترام حقوق الإنسان أثناء تأدية المهام الدستورية في الميدان.

وجاء هذا التتويج، على هامش مشاركة وفد من الشرطة الجزائرية في أشغال المؤتمر الـ43 لقادة الشرطة والأمن العرب الذي انعقد بتونس يومي 11 و12 ديسمبر الجاري.

وتسلم ممثل المدير العام للأمن الوطني، الجائزة، من طرف الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان.

ويأتي هذا التكريم كرسالة تقدير وعرفان للمستوى العالي الذي بلغته الشرطة الجزائرية، وما تقوم به من جهود في مجال توعية أفراد المجتمع من مختلف الآفات الاجتماعية.