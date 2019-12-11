الشرطة الجزائرية تشارك في المؤتمر الـ43 لقادة الشرطة والأمن العرب

شاركت الشرطة الجزائرية، اليوم الأربعاء، في أشغال المؤتمر الـ43 لقادة الشرطة والأمن العرب، المنعقد بجمهورية تونس.

ووفقا لبيان المديرية العامة للأمن الوطني، فإن الشرطة الجزائرية شاركت في أشغال المؤتمر الـ43 لقادة الشرطة والأمن العرب.

حيث مثل الشرطة الجزائرية مدير الشرطة العامة والتنظيم، مراقب الشرطة سي محاند محند السعيد، رفقة رئيس مكتب التعاون الدولي، وعميد أول للشرطة بن لعلام أحمد باي.

وانعقد المؤتمر اليوم بجمهورية تونس وتدوم أشغاله إلى غاية 12 ديسمبر 2019، بمشاركة ممثلين من مختلف الدول العربية.

فضلا عن ممثلين عن جامعة الدول العربية، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الانتربول”جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

و تم عرض تجربة الشرطة الجزائرية في مجال ”نظام إرسال الفيديو في الزمن الآني عبر حوامات الأمن الوطني إلى مختلف المصالح الأمنية المختصة باستعمال شبكة 4g.