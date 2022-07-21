الشرطة الجزائرية: تـرقـيـة 10955 شـرطي بمختلف الرتب

أشرف اليوم كمال بلجود حفل تقليد الرتب وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية رفقة المدير العام للامن الوطني فريد بن الشيخ على مراسيم تقليد الرتب. وذلك بمناسبة الذكرى الـ 60 لتأسيس الشرطة الجزائرية.

وحسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني تم ترقية 10955 شـرطي بمختلف الرتب بالمناسبة. كما تم تعيين عميد أول للشرطة قوادري بوجلطية خديجة أول إمراة في تاريخ الشرطة الجزائرية تتولى منصب رئيس أمن ولاية.

بالإضافة إلى تقليد كل من رابح لاج، جمال يونسي وبداوي علي برتبة مراقب عام للشرطة. وبالمناسبة تم تقليد عدد من إطارات السامية للأمن الوطني إلى رتبة مراقب شرطة.

وخلال الحفل تن تكريم المدير العام الأسبق للأمن الوطني العقيد مصطفى لهبيري. وكذا تكريم عائلتي شهيدي الواجب الوطني خديم محمد ورمضان رمضان. وكذا تكريم عائلة المجاهد المرحوم عميد أول للشرطة قنيفد محمد.

كما قامت المديرية العامة للأمن الوطني ب تكريم رياضي الأمن الوطني المتوجان بالذهب في الطبعة الـ 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط والبطولة الإفريقية للجيدو.