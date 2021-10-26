الشرطة الجزائرية تلتزم بدعم نظيرتها النيجيرية

استقبل المدير العام للأمن الوطني، فريد بن شيخ، اليوم الثلاثاء، “سولاي بوباكار”، المدير العام لشرطة النيجر. على هامش أشغال الدورة السابعة للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية – النيجرية.

وشدد بن شيخ خلال هذا اللقاء على التزام الشرطة الجزائرية بدعم نظيرتها من النيجر. في مجال التكوين القاعدي والمتخصص والدعم اللوجيستيكي. إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب.

وتطرق الطرفان، إلى سبل تعزيز التعاون بين شرطة البلدين، في مجالات عدة، لاسيما التكوين والتدريب، الشرطة العلمية. ودعم أسس تبادل التجارب والخبرات وتطوير الأداء العملياتي لمواجهة كل أشكال الجريمة. بما فيها تلك العابرة للحدود والجريمة المعلوماتية.

من جهته أشاد “سولاي بوباكار ” بالمستوى المتميز واحترافية الشرطة الجزائرية. منوها بمبادراتها من أجل تعزيز التعاون الشرطي على المستوى الإقليمي والدولي.

في ختام هذا اللقاء، تم توقيع مذكرة توأمة بين مدرسة شرطة تمنراست ونظيرتها مدرسة شرطة نيامي بالنيجر.

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