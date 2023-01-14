الشرطة الجزائرية تُتوج بجائزتين في أبو ظبي

توجت الشرطة الجزائرية بجائزتين في أحسن الأفلام التوعوية، ضمن المسابقة التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالإمارات.

وحسب بيان للشرطة الجزائرية، توجت الأفلام، على هامش أشغال المؤتمر الـ 46 لقادة الشرطة والأمن العرب المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 09 و10 جانفي 2023.

وتناول الفلمان المتوجان مجال حقوق الإنسان في العمل الأمني وكذا مجال مكافحة التطرف.

للإشارة، شارك وفد رفيع المستوى من المديرية العامة للأمن الوطني في أشغال هذا المؤتمر. والذي تزامن مع الذكرى الخمسين لإنعقاد أول مؤتمر لقادة الشرطة والأمن العرب.

وناقش المشاركون على مدار يومين، عددا من المواضيع الهامة، على غرار مشروع الإستراتيجية العربية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية، وجرائم غسل الأموال. إلى جانب استعراض التجارب الأمنية المتميزة لبعض الدول الأعضاء.