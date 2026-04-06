الشرطة الجزائرية تُوجه نداءً حول هذا الشخص

وجهت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالأشخاص بمقاطعة الشرطة القضائية 02 باب الزوار، نداء إلى المواطنين.

وجا في النداء، أن الشخص الظاهر في الصورة المدعو “ف . ع”، يملك وكالة للسياحة والأسفار. يشتبه فيه في قضية النصب والإحتيال مع التزوير في تأشيرات سفر راح ضحيتها 13 معتمر .

في هذا الصدد، وجهت مصالح أمن ولاية الجزائر، نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية السالف ذكره. سواء إلتقاه شخصيا أو تعامل معه أو له معلومات بصفته شاهدا. التوجه إلى مقر فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالأشخاص بمقاطعة الشرطة القضائية 02 باب الزوار. أو إلى قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الدار البيضاء، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.