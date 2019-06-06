الشرطة السودانية تنفي أنباء عن محاولة لتهريب البشير

نفت الشرطة السودانية، أخبار تحدثت عن حدوث محاولة مسلحة لتهريب الرئيس المخلوع “عمر البشير”، وعدد من رموز نظامه، من سجن “كوبر”، بالخرطوم.

وجاء في بيان للشرطة السودانية، بأن النبأ الذي تداولته عدد من وسائل الإعلام، حول محاولة تهريب “البشير”، عار عن الصحة تماما، وأن الشرطة لم ترصد أي محاولة كهذه.

وأفاد البيان بأن “القوات المكلفة بحراسة وتأمين السجن، تؤدي واجبها بكفاءة واحترافية ويقظة”.

وكانت وسائل إعلام مختلفة، قد ذكرت أمس الأربعاء، أن سلطات الأمن في السودان، أحبطت محاولة لتهريب “البشير”.

وجاء في هذه الوسائل الإعلامية، أن العشرات من أنصار النظام السابق، حاولوا إطلاق الرئيس المخلوع، “عمر البشير”، من سجن “كوبر”.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر لم تسمها، أن “أكثر من 100 من كتائب النظام السوداني المخلوع، هاجموا سجن كوبر ليل الثلاثاء، بهدف تحرير البشير ورموزه”.

إلا أن القوى الأمنية ألقت القبض على بعض العناصر التي شنت الهجوم على سجن “كوبر”، واحبطت محاولة تهريب “البشير”، حسب ذات الوسائل الإعلامية.