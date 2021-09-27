الشرطة الفرنسية ألقت القبص عليه.. هذا هو الشاب الذي رشق “ماكرون” بـ”البيض”

تمكنت الشرطة الفرنسية بمدينة ليون، اليوم الإثنين، من القاء القبض على الشاب الذي رشق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بـ”بيضة” .

ووفق مانشرته قناة “bfm tv” عبر صفحتها على “فايسبوك”، فإن الشاب الذي رشق ماكرون طالب جامعي يبلغ من العمر 19 سنة.

وذكرت ذات القناة نقلا عن المدعي العام، إلى أن الشاب غير مسبوق قضائيا وغير معروف لدى الشرطة الفرنسية.

وتجدر الإشارة، إلى أن الرئيس الفرنسي كان قد اصيب اليوم في كتفه ببيضة أثناء زيارته للمعرض الدولي للتموين والفنادق والأغذية، في Eurexpo ، في ليون، في حادثة تعتبر الثانية من نوعها بعد أن رشق بالبيض سنة 2017.