الشرطة الفرنسية تحاصر شابا جزائريا “حراڨ” وتطلق النار عليه بعدما أشهر خنجرا

أظهرت لقطات فيديو مصورة من فرنسا، عملية توقيف شاب جزائري “حراڨ”، بعد إطلاق النار عليه، من طرف الشرطة الفرنسية.

وتكشف اللقطات المصورة، كيف كان الشاب الجزائري وهو يحمل سلاحا أبيضا، محاصرا من طرف أكثر من 5 أفراد شرطة.

وراح رجال الشرطة يصرخون ويطلبون من الشاب المسلح، الاستسلام ورمي خنجر كان يحمله بيده.

غير أن الشاب الذي كان عاريا في نصف جسده الأعلى، راح يرفض الانصياع لتلك الأوامر.

وبعد لحظات، شرع بعض أفراد الشرطة في إطلاق رصاصة مطاطية على الشاب، ثم رصاصة حية من مسدس، قبل أن يسقط الشاب جريحا.

وعلى الفور، قام أفراد الشرطة الفرنسية بتوقيف الشاب وتقييده بعد شل حركته.

ولم يتضح بعد مكان تصوير الفيديو، ولا القضية التي بسببها تم اعتقال الشاب.