الشرطة الفرنسية تستمع إلى الشاب الذي كان متواجدا مع نائل في السيارة

كشف الإعلام الفرنسي، أن الشرطة الفرنسية تستمع، اليوم الإثنين، إلى الشاب الذي كان متواجدا مع نائل في السيارة.

وألآشار الإعلام الفرنسي أن الشاب سيقدم روايته إلى الشرطة كجزء من التحقيق الذي فتح في قضية قتل نائل.

ووجهت لائحة اتهام يوم الخميس إلى الشرطي المشتبه في أنه هو المسؤول عن إطلاق النار. حيث تم إيداعه الحبس الاحتياطي فيما يتعلق بهذه القضية.

وكان الراكب الثالث قد تحدث بالفعل عن هذه القضية في شريط فيديو، أذاعته يوم الجمعة قناة BFMTV. قال فيه إنه سيقول الحقيقة لأن هناك الكثير من الأشياء الخاطئة التي تدور حولها”.

كما أشار الشاب إلى قيادة السيارة مع اثنين من أصدقائه في مدينة نانتير في سيارة مرسيدس معارة. قال: “كنا نقود السيارة عندما رأيت سائقي دراجات الشرطة الذين بدأوا في ملاحقتنا”.

عندها طلبت الشرطة أن تتوقف السيارة ، امتثل الشباب. شرطي أول يطلب من ناهل أن يخفض النافذة.

وأكد الراكب “قال الشرطي لنائل اوقف المحرك وإلا سأطلق النار عليك”. وتبع ذلك طلقتان في مقبض السيارة، ثم الثالثة في اتجاه ناهيل. مما جعله يتخلى عن دواسة الفرامل في السيارة وتحريك السيارة إلى الأمام.

من جهته، أكد مي لوران فرانك لينارد، محامي ضابط الشرطة المتهم، على قناة BFMTV. أن موكله لم يكن يريد القتل وأنه يطلب العفو من الأسرة.