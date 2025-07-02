الشرطة الفرنسية تطلق سراح يوسف بلايلي

أطلقت الشرطة الفرنسية، أمسية اليوم الأربعاء، سراح الدولي الجزائري يوسف بلايلي، لاعب نادي الترجي التونسي.

وكان يوسف بلايلي، قد تعرض للاعتقال، صباح اليوم الأربعاء، فور وصوله لمطار “شارل ديغول” بفرنسا، رفقة عائلته، قادما من الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعود سبب اعتقال يوسف بلايلي، حسب ما كشف عنه والده حفيظ بلايلي، في تصريح لـ”النهار”، بسبب رفض الدولي الجزائري، إجبار ابنه على وضع حزام الأمان على متن الطائرة، بسبب صغر سنه.

يذكر أن يوسف بلايلي، عقب خوضه منافسة كأس العالم للأندية، مع ناديه الترجي التونسي، فضّل قضاء أيام راحة بالولايات المتحدة الأمريكية رفقة عائلته، قبل عودته إلى أرض الوطن، عبر مطار فرنسا، أين تم اعتقاله لساعات من طرف الشرطة الفرنسية، قبل اطلاق سراحه.