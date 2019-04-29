الشرطة الفرنسية تعلن إحباط هجوم إرهابي كبير واعتقال 4 أشخاص

أعلنت النيابة العامة في باريس، اليوم الإثنين، عن توقيف عدة أشخاص، بشبهة التورط في خطة هجوم ضدّ قوات الأمن الفرنسية.

وذكر مصدر أمني، أن المحتجزين الأربعة، اعتقلوا للاشتباه في حيازتهم أسلحة، بغرض ارتكاب عمل إرهابي.

وقال وزير الداخلية “كريستوف كاستانير” للصحفيين: “لدينا ما يكفي من الأدلة التي تدفعنا للاعتقاد بأنه كان يجري التخطيط لهجوم كبير”.

ويوجد من بين المتهمين قاصر محكوم من قبل بالسجن ثلاثة أعوام بينها عامان مع إيقاف التنفيذ والمراقبة، وذلك لمحاولته التوجه إلى سوريا.

وقال مصدر مقرّب من التحقيق إنّ الاشخاص الثلاثة الآخرين معروفون بقضايا متعلقة بالحق العام.

وتندرج قوات الأمن بين الأهداف التي دعا مراراً تنظيم الدولة الإسلامية إلى استهدافها.

ولا تزال فرنسا تحت تهديد إرهابي مستمر بعدما ضربتها منذ 2015 موجة هجمات إرهابية غير مسبوقة أدت إلى مقتل 251 شخصاً.