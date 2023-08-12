الشرطة الفرنسية تُغلق برج إيفل إثر إنذار بوجود قنبلة

قامت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، بإخلاء النصب التذكاري الباريسي الشهير برج إيفل من الجمهور، بعد رسالة تهديد بوجود قنبلة.

حيث توجه عمال إزالة الألغام إلى الموقع، وأغلق النصب أمام الزوار، حسب ما أوردته مواقع إعلام فرنسية.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية، إن إنذارا أمنيا السبت أدى إلى إخلاء ثلاثة طوابق من برج إيفل في وسط باريس. وهو أبرز معالم فرنسا السياحية وجذب 6,2 ملايين زائر العام الماضي.

فيما أوردت الهيئة التي تدير البرج إن خبراء إبطال القنابل والشرطة يتفقدون المكان بما في ذلك مطعم يقع في أحد الطوابق.