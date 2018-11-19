الشرطة القضائية بورقلة تلقي القبض على ثلاثة مجرمين مبحوث عنهم قضائيا 

نجـح عناصر الشرطة التابعين للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ورقلة، من إلقاء القبض على ثلاثة مجرمين خطيرين.

العملية تمت أثناء قيام عناصر الشرطة بدوريات راجلة قصد تأمين المواطنين، أين لفت إنتباههم ثلاث أشخاص محل شبهة.

ليتم إعداد خطة أمنية نجح من خلالها عناصر الشرطة من توقيفهم واحدا تلوى الآخر، وإقتيادهم مباشرة إلى مقر أمن الولاية.

وأثناء التحقيق معهم تبين أنهم ثلاثة شباب مبحوث عنهم قضائيا لتورطهم في جناية وضع النار عمدا بمسكن.

ليتم إنجاز ملفات قضائية جزائية ضدهم وتقديمهم مباشرة أمام الجهات القضائية المختصة التي أصدرت في حقهم أمر إيداع الحبس .